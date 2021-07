Thermador groupe : Croissance de près de 40% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Thermador Groupe affiche un chiffre d'affaires de plus de 262,7 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2021, en croissance de 39,9% par rapport au premier semestre 2020, dont une progression de 35,8% à périmètre constant.



Le groupe de distribution en gros de matériel de plomberie précise que, toujours à périmètre constant, la croissance de son chiffre d'affaires a accéléré à +43,9% au deuxième trimestre 2021, après +28% au premier.



