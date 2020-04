Thales : Hausse de 16% du CA trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'électronique Thales publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 3.899 millions d'euros, en hausse de 16% à données publiées, et en baisse de 4,7% à périmètre et taux de change constants.



Les prises de commandes s'élèvent à 2.663 millions d'euros, en croissance de 17% suite à l'intégration des activités de Gemalto, mais ressortent en contraction de 15% à périmètre et taux de change constants.



Corrigés de l'impact estimé des perturbations liées au Covid-19, le chiffre d'affaires enregistre une légère croissance, en ligne avec les attentes, et les prises de commandes baissent d'environ 8%, 'reflétant la volatilité naturelle des signatures de grands contrats'.



