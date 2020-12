TF1 : Un faisceau d'arguments techniques solides

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné TF1 pour les investisseurs actifs.

Depuis la combinaison de bougies dites en étoile du matin les 27, 28 et 29 octobre, les cours de l'action TF1 ont pris de la hauteur regagnant rapidement, et avec validation par les volumes de transactions, les moyennes mobiles courtes et longues. Depuis, l'absence de phase de prises de profits est notable. En particulier, la longue consolidation à plat (24 novembre - 07 décembre), dont la structure même fait sens, a laissé place à un redémarrage franc hier, alors que plus d'un million de pièces ont changé de main.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action TF1 à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre TF1 au cours de 7.00 € avec un objectif à 8.440 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 6.540 €.

Le conseil TF1 Positif 7.000 € Objectif : 8.440 € Potentiel : +20.57 % Stop : 6.540 € Résistance(s) : 8.450 / 10.000 Support(s) : 6.260 / 5.710 / 5.065

