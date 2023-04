Tf1 : Un FCPE dépasse les 10%

(CercleFinance.com) - Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE TF1 Actions, a déclaré avoir dépassé, le 21 avril, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de TF1 et détenir 10,08% du capital et des droits de vote, après acquisition d'actions sur le marché.



Il déclare, pour le compte du FCPE, envisager de poursuivre ses acquisitions d'actions dans le cadre normal de ses objectifs d'investissement, mais pas de prendre le contrôle de TF1 ou de demander de nomination supplémentaire au conseil d'administration.



