Tf1 : Solides audiences au mois de janvier

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce avoir réalisé son meilleur mois de janvier sur les FRDA-50 (Femme responsable des achats de moins de cinquante ans) depuis 2013 avec 32,9% de part d'audience, 29,7% sur les 25-49 (meilleur niveau depuis 2013) et 33,3% sur les 15-34 ans (meilleur depuis 2008 hors janvier 2021 sous couvre-feu).



55,8 millions de téléspectateurs ont regardé les chaînes du groupe TF1 en janvier.



La chaine TF1 reste large leader de la TV et à de très hauts niveaux sur cibles : 21,9% sur FRDA-50 et 19,6% sur 25-49 ans.



47,5 millions de téléspectateurs se sont réunis devant les primes de la chaine qui précise être la seule capable de proposer des programmes réunissant plus de 6 millions de téléspectateurs (13 programmes).



