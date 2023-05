Tf1 : Nouvelle directrice des technologies et systèmes d'info

(CercleFinance.com) - TF1 annonce qu'à compter du 5 juin, Raphaëlle Deflesselle rejoint le groupe au poste de Directrice des Technologies et des Systèmes d'Information et intègre le comité exécutif. Elle succède ainsi à Thomas Jacques qui quitte le Groupe.



Raphaëlle Deflesselle aura pour mission de définir et mettre en oeuvre les évolutions technologiques nécessaires, en étroite collaboration avec les différents métiers du Groupe.



Dans le cadre de ses missions, Raphaëlle pilotera également l'ingénierie et l'exploitation des systèmes broadcast et des systèmes d'information du Groupe, les opérations IT et la direction de l'Innovation.





