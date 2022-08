Tf1 : Barclays dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a dégradé vendredi de deux crans sa recommandation sur TF1, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'sous-pondérer' en raison de la récession qui se profile en Europe.



Dans une note consacrée au groupe de télévision français, l'intermédiaire juge (1) qu'une fusion avec M6 apparaît aujourd'hui improbable au vu de l'avis défavorable rendu par l'Autorité de la concurrence sur l'opération.



Dans ces conditions, Barclays estime (2) que le diffuseur va se trouver quelque peu démuni face à l'arrivée d'une possible récession, un scénario qu'il estime aujourd'hui mal pris en compte par le marché.



'Lors des deux dernières récessions, TF1 avait sous-performé sur fond de révision à la baisse des prévisions de bénéfices et n'avait atteint un point bas que lorsque les recettes publicitaires avaient elles mêmes atteint un point bas (tout comme le reste des autres diffuseurs européens)', rappelle-t-il.



Enfin, l'analyste note que la diversification de TF1, que ce soit par le biais de ses activités en ligne ou du studio Newen, est moins évidente que celle d'ITV ou ProSiebenSat.1, ce qui lui offre selon lui moins de défenses pour faire face au retournement en cours.



