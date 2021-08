Tessi : Chiffre d'affaires semestriel en hausse de 17,5%

(CercleFinance.com) - Tessi a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires consolidé de 234,9 millions d'euros au titre de son premier semestre, faisant ressorti une hausse de 17,5% d'une année sur l'autre.



A données pro forma, la croissance s'établit à 16,3%, sous l'effet de la bonne orientation des activités et d'une base de comparaison favorable due à l'impact du confinement mis en place à la mi-mars 2020.



Concernant l'OPA en cours de Pixel Holding, le spécialiste de la digitalisation indique que le calendrier de l'opération 'suit son cours' et que sa finalisation est envisagée au cours du dernier trimestre de l'année.



