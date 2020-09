Tesla inc. : Vers un record de ventes trimestrielles pour Tesla et un nouveau jackpot pour Elon Musk

(BFM Bourse) - D'après un courriel interne envoyé par Elon Musk à ses équipes qu'ont pu se procurer plusieurs médias américains, Tesla serait sur le point d'établir un nouveau record de livraisons sur le troisième trimestre 2020 qui se termine la semaine prochaine. Si tel est le cas, Elon Musk devrait toucher un (nouveau) pactole.

Déjà 3e fortune mondiale après avoir vu celle-ci (sa "valeur nette" pour être précis) progresser de 80,7 milliards de dollars depuis le début de l'année pour s'établir à 107 milliards) à la clôture du 21 septembre, Elon Musk semble en bonne voie pour empocher quelques milliards de plus. Comment? Grâce à un bloc d'options attribués au fondateur au gré de l'atteinte de jalons opérationnels et boursiers, autrement dit des objectifs fixés à l'avance. Comme nous vous l'expliquions en janvier dernier, Elon Musk ne perçoit pas de salaire fixe mais les administrateurs -et les actionnaires- de Tesla lui ont octroyé un package de rémunération hors du commun qu'il débloquera au fur et à mesure que le groupe atteint certains critères sur une période de dix années.

Le plan comprend douze tranches de stock-options attribuables au total, chacune représentant l'équivalent de 1% du capital au moment du versement. À la valeur marchande actuelle du groupe et après avoir pris en compte le prix d'exercice des options (350$ avant le "stock split", donc 70 dollars), une tranche vaut actuellement environ 3,2 milliards de dollars. Et après en avoir déjà validé deux depuis le début de l'année, Elon Musk devrait s'en voir attribuer une troisième (seulement conditionnée au franchissement d'une valorisation moyenne de 200 milliards de dollars au cours des six derniers mois, Tesla ayant indiqué en août que le jalon opérationnel avait été atteint) dès l'assemblée générale annuelle du groupe qui se tient ce mardi. Une AG qui aura lieu en parallèle du "Battery Day", sorte de "keynote" du constructeur de véhicules électriques initialement prévu mi-mai dernier mais reporté pour cause de coronavirus.

Avant une quatrième tranche dans la foulée? C'est fort possible, au vu des conditions d'attribution de cette nouvelle tranche, qui sera débloquée si le constructeur atteint un bénéfice opérationnel de 4,5 milliards de dollars en cumulé au cours de quatre trimestres consécutifs, un objectif déjà presque atteint à fin juin (4,4 milliards de dollars sur les douze derniers mois). Tesla ayant dégagé un bénéfice d'exploitation de 261 millions de dollars au troisième trimestre 2019, ce jalon opérationnel sera franchi si ce bénéfice dépasse 361 millions de dollars au troisième trimestre 2020.

Si Tesla coche cette case, l'autre condition pour que Musk puisse obtenir son prochain bloc d'options est de s'assurer d'une valorisation boursière moyenne de 250 milliards de dollars sur les six derniers mois. Celle-ci s'établit depuis la mi-avril à 242 milliards de dollars et au cours actuel (418 milliards de "market cap" à la clôture de lundi), le titre pourrait perdre plus de 20% de sa valeur que cela n'empêcherait pas Tesla de toucher ce nouveau jalon d'ici la mi-octobre.

Musk met la pression à ses employés

Si les fermetures de sa seule usine américaine (à Fremont en Californie) ont entravé sa production et ses livraisons lors des deux premiers trimestres, un mail envoyé (dimanche) par Elon Musk à ses équipes révèle que ce record est désormais à portée de bras.

Dans ce courriel à l'objet sans équivoque -"Tout le monde sur le pont!" ("All hands on deck!" dans sa version originale), le fantasque patron indique à ses employés que le groupe a "une chance d'atteindre un trimestre record pour les livraisons de véhicules" et les enjoint à se "mobiliser pour y parvenir", tout en précisant qu'il s'agit du "plus grand nombre de véhicules par jour que nous ayons jamais eu à livrer". "Il est également extrêmement important que nous maintenions la production de l'usine aussi élevée que possible pendant les dix jours restants. C'est vital pour le marché californien" conclut-il.

Si les attentes des investisseurs vis-à-vis du "Battery Day" de Tesla sont grandes, Elon Musk a tenu à tempérer leur enthousiasme lundi, dans une série de tweets dans lesquels il a prévenu que les annonces "concerneraient essentiellement la production à long terme et qu'il ne visait pas une production de masse avant 2022". Il s'est toutefois bien gardé d'en dévoiler davantage, et pourrait donc réserver quelques surprises au marché. "Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que les nouvelles soient positives, mais étant donné le battage médiatique dont fait l'objet la société, il est peu probable que cela entraîne un mouvement important des actions dans un sens ou dans l'autre" selon John Murphy, analyste en charge du dossier chez Bank of America.

Dans l'attente de ce grand raout annuel, le titre Tesla cède 5,5% à 424,8 dollars, ce qui ramène sa capitalisation boursière sous les 400 milliards de dollars (à 395 milliards), et sa progression depuis le 1er janvier à... +407%.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

