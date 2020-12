Tesla inc. : Wedbush relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities augmente son objectif de cours sur Tesla de 560 dollars à 715 dollars (avec un scénario optimiste de 1000 dollars) et maintenant sa recommandation 'conserver' sur l'action.



L'analyste a indiqué qu'il voyait une 'évolution majeure' de la demande de véhicules électriques dans le monde, avec des attentes sur les véhicules électriques passant d'environ 3 % des ventes totales d'automobiles aujourd'hui à 10 % en 2025.



'Nous pensons que cette dynamique de la demande profitera de manière disproportionnée au leader incontesté de la catégorie des VE, Tesla, au cours des prochaines années, en particulier dans la région clé de Chine qui, selon nous, pourrait représenter environ 40 % de ses livraisons de VE d'ici 2022 compte tenu du rythme actuel des ventes', a déclaré Wedbush.



Le titre Tesla baisse de plus de 5% pour son premier jour de négociation dans l'indice S&P 500.



