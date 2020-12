Tesla inc. : Wedbush optimiste sur les livraisons de 4e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient ce mercredi sa recommandation 'neutre' et son objectif de cours de 715 dollars sur Tesla, qu'il voit toujours atteindre le seuil des 1000 dollars en cas de scénario favorable ('bull case').



Dans une note de recherche, l'intermédiaire explique que le constructeur californien de véhicules électriques devrait largement dépasser les objectifs de livraisons qu'il a établies en interne au titre du quatrième trimestre, tout comme les prévisions de Wall Street.



Au vu des tendances actuelles, et notamment de la vigueur de l'activité en Chine, Wedbush considère que le groupe d'Elon Musk est en mesure d'écouler entre 190.000 et 200.000 modèles sur les trois derniers mois de l'année.



Une telle performance permettrait à Tesla de dépasser la barre des 500.000 unités vendues sur l'ensemble de l'année, souligne le broker, un chiffre très éloigné des prévisions prudentes établies par les analystes à la fin du printemps dernier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.