Tesla inc. : Subit quelques prises de bénéfices

(CercleFinance.com) - Les actions de Tesla sont en repli ce jeudi après avoir augmenté pendant huit séances consécutives, les investisseurs profitant de la forte hausse du titre pour prendre quelques bénéfices. La valeur a en effet gagné plus de 60% en un mois.



Le titre a progressé de près de 3% hier profitant de l'analyse positive de Goldman Sachs. Le bureau d'analyses a initié la couverture de Tesla avec un conseil à l'achat, affirmant que la société est le leader 'évident' du marché des véhicules électriques en termes d'autonomie et de part de marché.



Goldman s'attend également à ce que le groupe maintienne une forte position concurrentielle sur le marché des véhicules électriques à long terme.



