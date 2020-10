Tesla inc. : Morgan Stanley relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de Morgan Stanley ont relevé vendredi leur objectif de cours sur les actions Tesla de 272 dollars à 333 dollars, après avoir augmenté de 9 % leurs prévisions de livraison pour 2021, à 698 000 unités.



Le courtier a en outre relevé sa valorisation la plus optimiste ('bull case') sur le titre, visant désormais 716 dollars contre 527 dollars.



Le scénario le plus optimiste (le 'bull case' en anglais) du broker est ainsi basé sur une prévision de volume de 8 millions d'unités d'ici 2030, contre un 'idéal' précédent de 6 millions d'unités.



Son scénario de base prévoit cependant un volume annuel de 3,2 millions d'unités d'ici 2030, contre trois millions précédemment.



Morgan Stanley a une recommandation ' pondérer en ligne ' sur le titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.