Tesla inc. : Jefferies réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - L'analyste augmente l'EBIT et le FCF de 10 % pour 2021-23 sur Tesla, principalement en raison de la hausse des volumes. Jefferies réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 1400$.



' Les résultats du 4ème trimestre attendus le 26 janvier sont essentiels pour valider (ou non) la dynamique des bénéfices du 3ème trimestre qui pourrait voir Tesla 1) se tailler une part significative de l'activité des anciens constructeurs qui cherchent à protéger leur propre part en accélérant les BEV et 2) récupérer une part disproportionnée du réservoir des bénéfices de l'industrie ' indique le bureau d'analyses.



