Tesla inc. : Division par cinq des actions fin août

(CercleFinance.com) - Tesla a fait part mardi soir de la décision de son conseil d'administration de diviser par cinq les actions ordinaires du groupe, 'de façon à rendre leur détention plus accessible aux employés et aux investisseurs'.



Chaque actionnaire enregistré au 21 août recevra ainsi un dividende sous forme de quatre actions nouvelles pour une action détenue, distribution qui aura lieu le 28 août après clôture, la cotation des actions ajustées devant donc démarrer le 31 août.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TESLA INC. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok