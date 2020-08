Tesla inc. : Le cours de Tesla reste bien orienté après la division par cinq des actions

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Tesla prend plus de 2% sur les premiers échanges à Wall Street, avec l'entrée en vigueur du nouveau cours consécutif à la division par cinq des actions, décidée le 11 août dernier par le conseil d'administration.



Pour rappel, chaque actionnaire enregistré au 21 août a reçu un dividende sous forme de quatre actions nouvelles pour une détenue, mesure destinée 'à rendre leur détention plus accessible aux employés et aux investisseurs' selon le constructeur de voitures électriques.



'Si cette opération ne change pas la valeur, nous pensons que les traders dynamiques et les investisseurs particuliers trouverons le seuil plus bas par action davantage attractif', estime Canaccord, qui ajuste son objectif de cours à 442 dollars tout en restant à 'conserver'.



De même, Wedbush y voit 'une mesure intelligente de Tesla et de son conseil, étant donnée l'évolution parabolique de l'action ces six derniers mois', et ajuste son objectif de cours à 380 dollars, tout en maintenant son opinion 'neutre' sur le titre.



