Tesla inc. : Comment Elon Musk souhaite s'affranchir de la SEC et tweeter librement sur Tesla

(BFM Bourse) - Elon Musk veut mettre un terme à l'accord passé avec le gendarme boursier américain quand il avait évoqué un retrait de la cote en août 2018, qui l'oblige à faire approuver ses tweets directement liés à l'activité de Tesla par un juriste compétent.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Elon Musk versus la SEC, nouvel épisode. La relation tendue entre le fantasque patron et le régulateur boursier américain (la SEC) a démarré en août 2018, avec des tweets du premier annonçant qu'il avait sécurisé les financements en vue d'un retrait de la cote de Tesla à un prix de 420 dollars par action (supérieur au cours auquel se négociait alors le titre). Qualifiés de "mensongers et trompeurs" par la SEC, ces tweets avaient déclenché une enquête du gendarme financier, qui avait débouché sur un accord à l'amiable entre les deux parties fin 2018, après une nouvelle série de tweets malencontreux. Cet accord prévoit notamment que les tweets du fondateur de Tesla susceptibles de faire bouger le cours de l'action Tesla devaient désormais être approuvés par un juriste compétent avant d'être diffusés.

Le patron du géant des véhicules électriques et homme le plus riche du monde, coutumier des polémiques sur Twitter, a demandé ce mardi à un juge de New York d'annuler l'accord conclu en 2018. La SEC cherche à "harceler Tesla et à réduire au silence Elon. Musk", assure Alex Spiro, un avocat du milliardaire, dans une lettre adressée au juge. Ce dernier explique aujourd'hui avoir été "contraint" d'accepter l'accord par les menaces de procès de la SEC.

Le tweet de 2018 "avait été rédigé quand j'envisageais bien de retirer Tesla de la Bourse, que j'avais bien les financements et le soutien d'investisseurs", affirme le dirigeant dans le dossier déposé au tribunal. "Je n'ai jamais menti aux actionnaires. Je ne mentirais jamais aux actionnaires. J'ai accepté (l'accord avec la SEC) pour la survie de Tesla, dans l'intérêt des actionnaires". Son équipe reproche à la SEC d'avoir mené des enquêtes "sans relâche" sur les tweets du patron ces quatre dernières années.

Enquête en cours sur des ventes d'actions

Dernier fait d'armes en date: Elon Musk a vendu en novembre dernier pour près de 7 milliards de dollars d'actions Tesla en une semaine, soit l'une des plus importantes cessions jamais vues sur une période aussi resserrée sans que la vente ne soit contrainte ou ne rentre dans le cadre d'une succession. Celle-ci avait été motivée par le résultat d'un sondage Twitter dans lequel le patron demandait s'il devait, ou non, se séparer de 10% de sa participation dans Tesla. Quelque 57,9% des 3,5 millions de votants avaient répondu favorablement.

D'après le Wall Street Journal, la SEC a ouvert une enquête pour déterminer si le quinquagénaire né en Afrique du Sud et son frère n'avaient pas commis des délits d'initiés autour de cette vente d'actions. Le régulateur se demande notamment si Elon Musk a prévenu son frère, également membre du conseil d'administration de Tesla, qu'il allait publier ce tweet et si Kimbal Musk a en conséquence placé des ordres, alors que le résultat du sondage a provoqué un bref mais brusque repli du titre. La SEC n'a pas réagi dans l'immédiat à une sollicitation de l'AFP.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse