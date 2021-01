Teleperformance : Soutenu par des propos d'analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance gagne près de 1% sur fond de propos positifs de la part d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours ajusté à 305 à 310 euros sur le titre du groupe d'externalisation de l'expérience client.



Le bureau d'études explique voir dans Teleperformance, un 'dossier qui a démontré en 2020 d'une grande capacité d'adaptation (70-75% des effectifs en télétravail) et de croissance dans un environnement difficile'.



Aussi, il relève ses estimations de croissance organique du CA de 1% en 2020 (à +9%) et de 4% en 2021 (à +10%) afin de tenir compte d'une bonne dynamique commerciale sur les nouveaux contrats, et ses estimations de BPA 2021 de +1%.



