Teleperformance : Oddo réitère son conseil après le CA

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le chiffre d'affaires du 1er trimestre est très supérieur aux attentes : Croissance organique +35.9% contre +22.7% estimée. Il ressort à 1 712 ME en hausse de +26.6% dont +35.9% à ptcc.



' Cette évolution est très supérieure à nos estimations puisque nous retenions 1 573 ME (croissance organique de +22.7%). Le consensus était basé sur une hausse à ptcc de +21.4% à 1 542 ME ' indique Oddo.



Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion Surperformance et son objectif de cours de 360 E.



' Le management relève son objectif de croissance annuelle du CA pour l'ensemble de l'année et anticipe désormais une hausse d'au moins 12% à données comparables contre un objectif d'au moins +9% précédemment ' souligne l'analyste. ' La marge d'EBITA courant est toujours attendue à au moins 14% (14.1% selon nos estimations) '.



