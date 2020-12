Teleperformance : Certifié 'great place to work' aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui que ses opérations aux États-Unis sont entrées dans l'histoire du secteur BPO (l'industrie de la gestion des processus métiers) du pays en y devenant le premier acteur de cette taille à recevoir la prestigieuse certification Great Place to Work.



Celle-ci repose notamment sur l'excellent score obtenu par Teleperformance mesurant la confiance de ses 31 000 collaborateurs aux États-Unis dans leur entreprise.

Teleperformance gère aux États-Unis 37 sites dans 36 États.



Cette certification revêt une importance toute particulière en cette période de pandémie de Covid-19, qui présente des défis et des ruptures majeurs pour les entreprises du monde entier. Plus de 80% des employés travaillent actuellement depuis leur domicile, annonce Teleperformance.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.