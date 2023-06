Teleperformance : Berenberg initie la couverture à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a initié jeudi la couverture du titre Teleperformance avec une recommandation d'achat et un objectif de cours établi à 232 euros.



Dans une étude diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier allemand dit percevoir, pour le géant des centres d'appel, une opportunité dans la difficulté à déployer les systèmes d'intelligence artificielle.



'Le marché de l'externalisation de la gestion de la relation-client a signé des taux de croissance sans précédent au cours des deux dernières années', rappelle l'analyste dans sa note.



'Nous nous attendons à ce que cet environnement de croissance solide continue de profiter à Teleperformance du fait de la complexité grandissante à implémenter de nouvelles technologies', souligne-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.