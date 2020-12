Telecom italia spa : Record de vitesse pour la 5G fixe sans fil

(CercleFinance.com) - TIM, Ericsson et Qualcomm Technologies ont annoncé aujourd'hui avoir atteint une vitesse record pour le ultra-haut-débit 5G en accès fixe sans fil (FWA). Une vitesse de 1 Gbps sur des fréquences de 26 GHz, a été atteinte sur le réseau TIM, à une distance de 6,5 kilomètres du site.



Ce record montre que le spectre d'ondes millimétriques 5G peut non seulement être utilisé pour les déploiements urbains à grande vitesse ou haute densité, mais également pour une couverture FWA 5G plus large, rapportent les trois partenaires.



Cette étape ouvre ainsi la voie à la fourniture de connexions ultra-large bande améliorées pour les clients TIM, en particulier dans les zones non encore couvertes par la fibre optique.



