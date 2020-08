Telecom italia spa : Trimestriels solides, partenariat avec KKR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Telecom Italia s'inscrivait en hausse mercredi matin en réaction aux résultats trimestriels solides dévoilés par l'opérateur télécoms italien, lequel a par ailleurs dévoilé un partenariat avec le géant américain du capital-investissement KKR.



Son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda) dit 'after lease' a reculé de 6% à 1,6 milliards d'euros au deuxième trimestre, contre un consensus de 1,5 milliard d'euros, sur un chiffre d'affaires en repli de 10% à 3,8 milliards, globalement conforme aux attentes.



Telecom Italia a également annoncé que son conseil d'administration avait accueilli favorablement le partenariat envisagé avec le fonds d'infrastructures de KKR.



Aux termes de l'accord, KKR mettrait sur la table quelque 1,8 milliard d'euros pour prendre une participation de 37,5% au sein de FiberCop, l'activité de vente de gros de TIM (fibre et réseau cuivré).



Fastweb, la filiale italienne de Swisscom, détiendrait de son côté 4,5% du capital de FiberCop.



Toutes ces annonces profitaient à l'action de l'opérateur historique, qui grimpait de plus de 3% à la Bourse de Milan, surpeformant largement l'indice FTSE MIB en hausse de seulement 0,8%.



