Telecom italia spa : Oddo BHF reste à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 0,4 euro sur Telecom Italia, au lendemain d'un décret pris par le gouvernement italien permettant de prendre jusqu'à 20% du capital de son réseau Netco, en partenariat avec l'offre de KKR.



L'analyste y voit une bonne nouvelle car elle valide une valorisation d'environ 21 milliards d'euros en valeur d'entreprise, augmente la probabilité d'une fusion avec Open Fiber et rajoute de la pression sur Vivendi pour soutenir la transaction.



Le bureau d'études garde donc son opinion positive, 'soutenue par une cession de réseau qui devrait être créatrice de valeur par rapport au cours actuel, l'amélioration des fondamentaux et la possibilité d'une consolidation de marché à moyen terme'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.