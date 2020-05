Telecom italia spa : En chute après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Telecom Italia chute de près de 6% à Milan, au lendemain de la publication de ses résultats de premier trimestre, avec un profit net plus que triplé à 591 millions d'euros, mais un EBITDA organique en baisse de 7,5% à 1,8 milliard.



Les revenus de l'opérateur télécoms italien ont diminué de 8,4% à quatre milliards d'euros (-6,6% pour les revenus de services), impactés par une réduction du nombre de clients dans ses magasins durant le confinement.



'Plusieurs initiatives transformantes en cours avancent bien et pourraient trouver un soutien politique plus important compte tenu du contexte de crise actuel', note toutefois Oddo BHF après cette publication sous les attentes 'entre guerre des prix et COVID'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TELECOM ITALIA SPA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok