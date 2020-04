Telecom italia spa : A créé un nouvel organisme de surveillance

(CercleFinance.com) - Telecom Italia a déclaré avoir mis en place un nouvel organisme de surveillance pour renforcer encore le contrôle interne et la gestion des risques.



Cette structure séparée comprendra le procureur anti-mafia Giuseppe Pignatone comme président, ainsi que le professeur de droit pénal Carlo Piergallini, a déclaré TIM dans un communiqué.



Le groupe italien des télécommunications a déclaré que le nouvel organisme soutiendra les 'meilleures pratiques' conformément aux principes de gouvernance qui seront publiées prochainement.



TIM prévoit de tenir son assemblée générale le 23 avril à Milan, et son conseil d'administration se réunira à nouveau le 18 mai pour examiner les résultats du premier trimestre du groupe.



