Tarkett : Rejoint le réseau Clean Hospitals

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des revêtements de sols et surfaces sportives Tarkett annonce rejoindre le réseau Clean Hospitals afin de contribuer à la promotion de l'hygiène hospitalière et des bonnes pratiques en termes de nettoyage et désinfection dans le monde.



A travers cette collaboration, il veut 'contribuer au développement et à la diffusion des protocoles de nettoyage les plus efficaces et respectueux de la santé, de l'environnement et de la biodiversité en limitant l'utilisation abusive des biocides'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TARKETT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok