Tarkett : Profite de l'analyse positive de Jefferies

(CercleFinance.com) - La valeur termine la journée en hausse profitant du relèvement de recommandation de Jefferies.



L'analyste relève son opinion sur Tarkett de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours rehaussé de 12,63 à 20 euros, soit le prix de l'offre publique d'achat lancée par l'actionnaire majoritaire du groupe, la famille Deconinck, le 25 avril.



'Nous voyons peu de risques pour la réalisation de l'OPA et nous ne nous attendons pas à une contre-offre. Aussi, nous nous attendons à ce que Tarkett soit radié à la fin de juillet et à un mouvement limité du cours de son action d'ici là', estime le broker.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel