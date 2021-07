Tarkett : Les résultats vont être impactés par l'inflation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tarkett, qui fait actuellement l'objet d'une offre de rachat de la part de la famille fondatrice, a dévoilé ce matin par anticipation ses ventes et ses résultats de premier semestre.



Le spécialiste des revêtements de surface fait état d'un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 2% à 1,26 milliard d'euros, faisant apparaitre une croissance organique de 6,3%.



Son EBITDA ajusté ressort, lui, à 112,7 millions d'euros, contre 106,3 millions un an plus tôt, ce qui fait ressortir un résultat net proche de l'équilibre contre une perte de 64,9 millions d'euros au premier semestre 2020.



Pour l'ensemble de 2021, le groupe - qui pâtit de l'accélération récente de l'inflation des coûts d'achat et les pénuries de matières premières - dit anticiper une marge d'EBITDA ajusté en dessous de sa marge 2020.



Il confirme par ailleurs qu'il n'atteindra pas son objectif de marge à moyen terme (au moins 12%) en 2022 et s'attend désormais à un décalage de son atteinte d'au moins un an.



Tarkett prévoit de publier ses résultats semestriels complets le 29 juillet après la clôture.



