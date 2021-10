Tarkett : Légère hausse du CA, net recul de l'EBITDA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tarkett publie un chiffre d'affaires de 809.4 ME au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 4.2% par rapport au 3e trimestre 2020, bénéficiant notamment des augmentations des prix de vente (+3.9%) et de la croissance des volumes (+1.1%).



En revanche, l'EBITDA ajusté ressort à 74.5 ME, en net retrait par rapport à la même période il y a douze mois (117.7 ME). La société pointe l'inflation des coûts d'achat (estimée à 170 ME pour l'ensemble de l'année) qui n'a été que partiellement compensée par les hausses des prix de vente (90 ME).



Dans un contexte de reprise progressive, Tarkett indique rester concentré sur l'amélioration de sa base de coûts et vise plus de 50 millions d'euros d'économies structurelles en 2021.



Compte tenu de ce contexte inflationniste et de reprise lente dans certains segments commerciaux, Tarkett attend en 2021 un EBITDA ajusté et une marge d'EBITDA en retrait par rapport à 2020 (EBITDA Ajusté 2020 : 278 millions d'euros et marge d'EBITDA 10,6% des ventes).





