Tarkett : La holding familiale détient 85,9% du capital

(CercleFinance.com) - Tarkett Participation, la holding de la famille Deconinck, a annoncé jeudi qu'elle contrôlait 85,9% du capital de

Tarkett à l'issue de la clôture de son offre.



La famille fondatrice du spécialiste des revêtements de sols, qui agit de concert avec Wendel, détient désormais directement 56,3 millions d'actions, représentant 85,9% du capital et 85% des droits de vote.



En tenant compte des actions détenues en propre par Tarkett et des titres par assimilation de Tarkett Participation, la holding contrôle près de 86,3% du capital et 85,4% des droits de vote.



L'offre de Tarkett Participation a clôturé le 9 juillet.



