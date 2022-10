Tarkett : Hausse de 24,2% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tarkett publie un chiffre d'affaires de 1005 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 24,2% par rapport au 3e trimestre 2021, dont +9,7% de croissance organique.



Le groupe indique que la croissance de son activité est portée par la bonne performance du Sport et les hausses de prix de vente.



Tarkett indique par ailleurs que le volume d'activité est resté stable par rapport au T3 2021 malgré un ralentissement de la demande dans certains segments.



Pour tenir compte de la contraction de l'activité, le Groupe indique prendre des mesures immédiates de réduction des coûts, notamment en Europe où la plupart des sites industriels ont réduit significativement leur volume de production.



'Depuis le début de l'année, Tarkett a déployé des hausses de prix de vente significatives qui permettront de neutraliser l'effet de l'inflation sur l'ensemble de l'année', indique la société.



Selon Tarkett, les mesures mises en oeuvre vont lui permettre d'atteindre un niveau d'EBITDA Ajusté pour l'ensemble de l'année 2022 supérieur à celui de 2021.



