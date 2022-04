Tarkett : Hausse de 15,2% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tarkett publie un chiffre d'affaires de 685 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 22,5% - ou de 15,2% en croissance organique - par rapport au 1er trimestre 2021.



La société met en avant 'une performance solide portée par un volume d'activité soutenu et l'accélération des hausses de prix de vente'.



Les hausses de prix de vente ont ainsi atteint +15% en mars (par rapport à mars 2021) et compensent 95% de l'inflation des coûts d'achats, assure Tarkett.



Si le groupe dit 'condamner la guerre en Ukraine et suivre de très près l'évolution de la situation' il continue son activité de production de revêtement de sol en Russie, 'dans le strict respect des réglementations internationales et locales'. Le Groupe a toutefois gelé tous les nouveaux investissements significatifs dans le pays.



Sur le plan financier, Tarkett prévoit de générer environ 30 millions d'euros d'économies annuelles structurelles en 2022 mais reste flou quant à ses perspectives, 'le contexte macroéconomique et la situation géopolitique en Ukraine et en Russie créant une situation particulièrement incertaine et rendant difficile l'appréciation de l'évolution de la demande sur nos différents marchés.'



