Tarkett : Gagne plus de 2%, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - L'action Tarkett gagne plus de 2% à Paris, alors qu'aujourd'huiBarclays a réaffirmé sa recommandation 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 15 à 19 euros, dans une note sur les valeurs européennes du secteur des matériaux de construction.



'Nous prévoyons un meilleur quatrième trimestre que précédemment et relevons nos estimations d'EBITDA 2020 d'un bas montant à un chiffre en moyenne pour les sociétés d'isolation (Kingspan, Rockwool) et de revêtements de sol (Tarkett, Balta)', indique-t-il.



'2021 reste incertain, le rapport prix / coût étant le principal point d'interrogation des deux sous-segments', prévient toutefois Barclays, dont la valeur favorite ('top pick') dans le secteur demeure Saint-Gobain.



