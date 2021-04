Tarkett : Barclays dégrade à 'pondérer en ligne'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur Tarkett, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', voyant une opération 'opportuniste' dans l'OPA lancée sur le spécialiste des revêtements de sol.



L'offre de rachat - qui valorise Tarkett sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 6,1x à comparer avec une moyenne de 7,4x depuis l'introduction en Bourse - constitue une transaction 'opportuniste', mais aussi 'séduisante', estime l'intermédiaire, au vu des conditions d'activité difficiles qui s'annoncent pour les 12 mois à venir.



Barclays précise avoir relevé son objectif sur la valeur de 18 à 20 euros.



Pour rappel, la firme d'investissement Wendel a annoncé hier s'être associée à la famille Deconinck pour lancer une offre publique d'achat sur Tarkett, une opération qui devrait être finalisée d'ici à la fin du mois de juillet.



