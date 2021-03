Tarkett : 2e chapitre pour la stratégie développement durable

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la journée mondiale du recyclage, Tarkett publie son rapport sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE), mettant en avant 'les performances continues de la société en matière de développement durable'.



'Dans de nombreux cas, nous avons dépassé nos objectifs 2020, en développant des initiatives d'économie circulaire, en réduisant notre empreinte carbone ainsi que par l'éco-conception de nos produits avec des matériaux sains', explique Fabrice Barthélemy, Président du Directoire.



Tarkett souhaite désormais ouvrir 'le deuxième chapitre' de sa stratégie de développement durable. L'entreprise souhaite notamment améliorer son programme de recyclage et diminuer son empreinte carbone de 30% d'ici 2030 par rapport à 2020 (Scope 1&2 en intensité kgCO2e/m2).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel