Synergie : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Synergie avec un objectif de cours ajusté de 44 à 45,5 euros, après l'annonce 'd'excellentes performances semestrielles' par le groupe de services en ressources humaines.



Synergie a réalisé au premier semestre un EBITDA en hausse de 73,4% à 69,2 millions d'euros et un ROC avant éléments incorporels en croissance de 93% à 57,9 millions, dépassant donc les estimations du bureau d'études (66,9 et 54,9 millions respectivement).



'La valorisation est toujours modeste sur la base de 4,5 fois l'EBITDA 2022 et 5,3 fois l'EBIT sans la prise en compte de la monétisation du CICE pour un montant de 81,4 millions d'euros', estime en outre l'analyste en charge du dossier.



