Synergie : Les résultats annuels séduisent le marché

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Synergie s'adjuge plus de 5% jeudi à la Bourse de Paris, le spécialiste de l'intérim ayant fait état hier soir de solides résultats au titre de son exercice 2020.



Dans son communiqué, le cinquième groupe européen de gestion des ressources humaines indique que la reprise s'est accélérée 'de mois en mois' l'an dernier, avec notamment une nette amélioration en France au cours du second semestre.



Sur l'ensemble de l'exercice, Synergie affiche un chiffre d'affaires de 2.190 millions d'euros, en repli de 17% à périmètre et devises constants.



Le groupe souligne que son activité au second semestre s'est inscrit en progression de 20% par rapport aux six premiers mois de l'année.



Au niveau du compte de résultat, le bénéfice net consolidé s'est établi à 41,3 millions d'euros l'an dernier, contre 63,4 millions d'euros en 2019.



Pour 2021, Synergie s'est donné comme objectif la réalisation d'un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros, assorti d'une nette amélioration de sa rentabilité.



Ses perspectives étaient saluées en Bourse jeudi, le titre affichant actuellement un gain de l'ordre de 5,5%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.