Synergie : Hausse de 22,8% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Synergie publie un chiffre d'affaires de 700 ME au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 22,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité a notamment été portée par l'International (+34,3%) tandis que l'activité en France progresse de 9,4%.

Au cours des neuf premiers de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 1980 ME, en hausse de 26,1%.



'Cette performance, réalisée grâce à la stratégie de diversification menée dans l'ensemble des pays où le Groupe est implanté, permet d'atteindre au 30 septembre 2021 un niveau d'activité supérieur à celui de 2019 (1.967,5ME)', indique la société.



Dans ces conditions, le Groupe Synergie confirme son objectif d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2,6 Milliards d'euros, son positionnement multisectoriel et multi-clients contribuant à sa très forte résilience.



