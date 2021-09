Synergie : Entouré après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Synergie bondit de plus de 8%, entouré après l'annonce par le groupe de services en ressources humaines 'd'excellentes performances semestrielles', selon Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 44 à 45,5 euros.



Le groupe a réalisé au premier semestre un EBITDA en hausse de 73,4% à 69,2 millions d'euros et un ROC avant éléments incorporels en croissance de 93% à 57,9 millions, dépassant donc les estimations du bureau d'études (66,9 et 54,9 millions respectivement).



