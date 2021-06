Synergie : Daniel Augereau lâche les rênes de son groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daniel Augereau a annoncé hier qu'il abandonnait le poste de président du directoire de Synergie, le groupe de services RH qu'il a fondé en 1969.



C'est Victorien Vaney qui a été nommé par le conseil de surveillance pour lui succéder en tant que président du directoire.



Diplômé d'HEC Paris, Victorien Vaney avait été, précédemment à ses fonctions au sein du groupe, le directeur des investissements d'HB Collector, la holding de Synergie.



Quant à Daniel Augereau, il est désormais appelé à occuper, dans le cadre d'un mandat de trois ans, le rôle de conseiller stratégique auprès du directoire et de son président.



Aujourd'hui présent dans 17 pays, Synergie dispose de 750 agences et emploie plus de 4200 personnes.



