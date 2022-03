Synergie : Croissance de 83% du bénéfice net annuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de services en ressources humaines Synergie publie au titre de 2021 un bénéfice net en croissance de 83,3% à 75,7 millions d'euros et une marge d'Ebitda à 5,5% du chiffre d'affaires, en amélioration de 0,4 point.



Son chiffre d'affaires annuel a atteint près de 2,7 milliards d'euros en 2021, dépassant nettement les plus hauts historiques atteints en 2019, avec une hausse de 23,1% par rapport à 2020 (+22,8% à périmètre et devises constants).



Lors de l'AG du 23 juin, il sera proposé un dividende de 0,8 euro par action, soit une distribution globale de 19,5 millions. Pour 2022, Synergie vise un chiffre d'affaires de trois milliards d'euros sur l'exercice et une nette amélioration de sa rentabilité.



