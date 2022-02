Synergie : Le champion de l'intérim Synergie accélère en Bourse après une activité 2021 record

(BFM Bourse) - L'un des principaux acteurs du travail temporaire en France vise 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année, après avoir dépassé en 2021 son record d'activité d'avant la crise sanitaire.

Le besoin accru de flexibilité et d’agilité des entreprises et les nouvelles formes de travail, couplés bien évidemment à la reprise économique, ont amené l'activité de Synergie à de nouveaux records l'an dernier. Et la société, présente désormais dans 17 pays, vise cette année la barre de 3 milliards d'euros de revenus. Une ambition saluée par les actionnaires, avec un bond de 3,84% à 35,15 euros vers 09h45.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le chiffre d'affaires consolidé du premier groupe indépendant français (n°5 européen) de services de ressources humaines pour de l'intérim s’est établi à 2,696 milliards d'euros en 2021, en avance sur l'objectif de 2,6 milliards avec une progression de 23,1% (+22,8% à périmètre et devises constants) par rapport à 2020. Le précédent record, remontant à 2019 juste avant la crise (2,642 milliards) est ainsi dépassé. Malgré une base de comparaison déjà très élevée sur la fin 2020, la croissance s’est maintenue à un haut niveau au quatrième trimestre 2021 (+15,5%).

Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des zones géographiques où le groupe opère, avec une prédominance accrue de l’international. L'activité hors de France, devenue majoritaire en 2017, représente désormais 58,5% de l'activité totale.

Une dynamique très forte en Italie

L’exercice a été marqué par un très fort développement à l’International, tant en Europe du Nord (+17,7%) qu’en Europe du Sud (+42,4%) où l’Italie joue un rôle moteur (649 millions d'euros sur l’année soit plus de 24% de l’activité du groupe, notamment sur le secteur médical où Synergie Italia a été un acteur majeur de la campagne de vaccination). "La dynamique créée par notre positionnement multi secteurs et multi-clients a fortement contribué à ce succès", salue l'entreprise.

En France, le chiffre d'affaires a atteint à 1,119,8M€, encore freiné par les plans de charge différés sur l’aéronautique et l’automobile. En revanche de très fortes hausses ont à nouveau été enregistrées sur le transport logistique et les autres industries. Une poussée significative des activités en lien avec la consommation accrue des ménages (agroalimentaire, distribution, collecte et traitement des déchets...) a été constatée au cours du dernier trimestre, qui a également bénéficié de l’effet favorable de la hausse du salaire minimum, explique Synergie.

Coup d'accélérateur sur le numérique

La société DCS, regroupant les différentes entreprises de services numériques désormais détenues à 100% par le groupe, a réalisé un chiffre d’affaires de 68,3 millions d'euros, en hausse de 9%, "confortant le choix d’en faire un des axes stratégiques de développement" du groupe.

"Avec une structure financière très solide et un niveau élevé de trésorerie [la firme disposait d'un excédent de trésorerie sur dettes de plus de 100 millions d'euros à la fin du premier semestre, NDLR], Synergie dispose des moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouveaux investissements stratégiques, tant dans ses métiers historiques que dans la digitalisation de ses activités et services", assure l'entreprise, contrôlée par la famille Vaney Barande. Cette année, le groupe se donne pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse