Sword group : Stifel conserve son opinion positive

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat sur le titre Sword Group et son objectif de cours à 60E.



La vente, par Sword group, de sa filiale spécialisée dans l'externalisation informatique, est relevée par l'analyste: ' Sur le plan financier, cette cession nous conduit à revoir légèrement à la baisse notre EPS, mais ne modifie pas fondamentalement notre valorisation du groupe'.



Pour Stifel, Sword 'qui devrait continuer à afficher une croissance organique de plus de 15% au cours des prochaines années', reste 'extrêmement bien géré et devrait continuer à bénéficier de ses activités continues de fusions et acquisitions'.



