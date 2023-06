Sword group : Le spécialiste des services informatiques Sword veut prendre le virage de l'IA

(BFM Bourse) - Le spécialiste des services informatiques a annoncé mardi soir la vente de AAA, une société de recrutement basée en Ecosse. Cette vente s'inscrit dans le cadre d'une revue stratégique qui va consacrer l'intégration de l'intelligence artificielle dans les activités de Sword Group.

Comme de nombreuses sociétés depuis plusieurs mois, Sword Group a décidé de s’engouffrer dans la brèche de l'intelligence artificielle. A l'image d'un Capgemini un peu plus tôt cette année, l'entreprise de services du numérique a émis, mardi soir après-Bourse, le souhait d'intégrer l’intelligence artificielle dans ses activités.

Pour ce faire, Sword va opérer une revue stratégique de ses activités afin d'adapter son développement aux changements que générera cette nouvelle technologie dans son écosystème.

Ainsi, la société a annoncé la mise en vente de sa filiale écossaise AAA spécialisée dans le recrutement, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros. Sword en avait fait l'acquisition en 2015 alors qu'elle ne dégageait que 7 millions d'euros de revenus, rappelle Stifel dans sa note consacrée à l'annonce de Sword.

Une rentabilité améliorée

La cession de la filiale écossaise aura vocation à améliorer la rentabilité de Sword. Un bon point pour Stifel qui rappelle que AAA "n'est pas très rentable (marge opérationnelle proche de 4%). La vente de cette activité devrait avoir un effet relutif d’environ 1 point de pourcentage à compter du 1er juillet 2023, selon la direction de Sword qui entend réaliser un Ebitda (résultat opérationnel courant) de 36 millions d’euros sur l’exercice en cours.

Pour Stifel, cette cession devrait avoir un impact positif sur la marge opérationnelle globale et la croissance du groupe. "Sword vise toujours officiellement une croissance organique de 15% pour 2023, mais a enregistré une hausse de plus de 22% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a vu son carnet de commandes passer de 20,1 mois à 20,8 mois. Le groupe continue de gagner des parts de marché auprès des institutions européennes et de bénéficier de la croissance de l'industrie du luxe en Suisse romande", ajoute le bureau d’études.

Outre l’aspect financier, la vente de AAA va permettre à Sword de se désengager d’une société qui "offre des services à faible valeur ajoutée qui, selon la direction, pourraient souffrir à l'avenir de l'émergence de l'intelligence artificielle", rappelle Stifel.

Cette cession marque la première étape d’un plan stratégique autour de l’intelligence artificielle, qui sera détaillé au cours du deuxième semestre. Stifel avance de son côté une présentation de ce plan stratégique au mois de "septembre"

La direction de Sword adopte ainsi une stratégie proactive en vue de saisir toutes les opportunités offertes par ce secteur en plein essor. Capgemini a annoncé la semaine passée une extension "majeure" de son partenariat stratégique de longue date avec Google Cloud dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle.

Sword a donc à son tour identifié le potentiel que représente l'intelligence artificielle dans ses activités. L’entreprise de services s’est déjà fixé un certain nombre de priorités avance Stifel, à savoir "renforcer le niveau de compétences et la valeur ajoutée de ses plateformes offshore, ainsi que ses services de conseil". Sword compte également investir dans les services de cybersécurité. Concernant ce dernier point, la direction n’écarte pas la piste des acquisitions pour parvenir à cet objectif.

Pour Stifel, la cession proactive d'AAA démontre une fois de plus la réactivité du groupe et sa capacité à s'adapter aux changements économiques et structurels. Certes, le bureau d'études met en avant les multiples d'évaluation élevés de Sword, mais selon lui, ils restent justifiés par une croissance organique supérieure à celle de l'industrie et par une équipe de gestion dynamique création de valeur.

"Les grands gagnants de l'intelligence artificielle seront ceux qui utiliseront au mieux l'intelligence humaine", conclut le bureau d'études qui est acheteur du dossier, avec un objectif de cours de 60 euros.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie l'initiative de Sword d'intégrer l'Intelligence artificielle dans ses activités. Le titre de l'entreprise des services du numérique progresse encore de 3,3%, vers 15h30 mercredi.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse