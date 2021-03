Suez(rompus) : L'UE autorise le rachat d'OSIS par SARP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Suez RV OSIS (OSIS) par Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage (SARP), toutes deux basées en France.



OSIS, contrôlé par Suez RV France, est un prestataire de services dans les secteurs de la maintenance des réseaux et ouvrages d'assainissement et du nettoyage industriel en Belgique, en France et au Luxembourg.



SARP, contrôlé par le groupe Veolia, est un prestataire de services en matière de maintenance des réseaux et ouvrages d'assainissement et de nettoyage industriel, principalement actif en France.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème concurrentiel en Belgique et au Luxembourg, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



