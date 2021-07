Suez(rompus) : Contrat de sept ans avec l'agglomération de Brive

(CercleFinance.com) - Suez annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de sept ans, pour un chiffre d'affaires total de près de 80 ME, avec l'agglomération du Bassin de Brive (19) pour la gestion du service public de l'eau potable et de l'assainissement.



Pionnière pour la gestion durable de la ressource en France et impactée par le changement climatique, l'agglomération s'engage dans une démarche de préservation de l'eau unique en France', indique le communiqué de Suez.



Ce nouveau contrat débutera le 1er janvier 2022 afin de 'sécuriser, économiser la ressource et adapter sa gestion en s'appuyant à la fois sur les technologies innovantes et sur la mobilisation des citoyens'.



