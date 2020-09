Suez : Stable après le rejet de la proposition de Veolia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez se montre à peu près stable, au lendemain du rejet par son conseil d'administration de la proposition par Veolia de racheter à Engie sa participation de 29,9% au capital du groupe de services aux collectivités, en vue d'une possible offre publique.



Réagissant à cette démarche non sollicitée, le conseil a estimé que 'l'offre de Veolia génère des préoccupations sur l'avenir des activités de traitement et de distribution de l'eau en France et sur l'emploi au regard du montant des synergies espérées'.



'La stratégie proposée engendrerait des disynergies et des pertes d'opportunité en France et à l'international. Par ailleurs, la complexité du processus retenu conduirait à deux années de perturbations opérationnelles', a-t-il ajouté.



Le conseil a mis en place un comité ad hoc qui examinera, notamment, l'opération envisagée par Veolia, 'sous le prisme de l'intérêt social pour toutes les parties-prenantes de Suez et de la création de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires'.



