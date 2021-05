Suez : Rachats des parts de NWS dans Suyu finalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation indirecte de 50% de NWS dans Suyu, transaction annoncée le 11 janvier dernier et permettant donc au groupe français de services aux collectivités de détenir 100% de Suyu.



Le montant final de la transaction s'évalue à environ 253 millions d'euros. En 2019, Suyu a généré un EBITDA et un résultat net d'environ 32 millions d'euros. Cette transaction sera relutive dès 2021 en matière de résultat net récurrent et de free cash-flow récurrent.



À la suite de l'acquisition de la participation indirecte de 50% de NWS dans Suyu, Suez détient désormais 25,1% de Derun Environment, et renforce ainsi son engagement et son partenariat avec Chongqing Water Assets.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.