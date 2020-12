Suez : Barclays rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays maintient son opinion 'pondérer en ligne' sur Suez avec un objectif de cours rehaussé de 11 à 18 euros, estimant que ses 'précédentes hypothèses macro-économiques très négatives ne semblent plus justifiées'.



Le broker rappelle avoir eu cette année une préférence pour Suez par rapport à Veolia, sur la base de son plan stratégique SUEZ 2030, une orientation financière 2020 'plus précise et quantitative' et le rachat par Veolia d'une participation de 29,9% dans Suez.



